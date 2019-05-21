Зеленский назвал причины роспуска Верховной Рады. Новости

В Администрации президента Украины сегодня, 21 мая, прошла встреча Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций, в ходе которой речь шла о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции», – заявил Владимир Зеленский.

Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов. Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

«Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинских заложников из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу», – сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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