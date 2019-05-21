В Лимане построят мусоросортировочную линию за миллион долларов. Новости

В Лимане (Донецкая обл.) на строительство мусоросортировочной линии городская громада получит 1 млн долл. в рамках Проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Лиманского городского совета.

Как отмечается, 20 мая руководитель Проекта Майкл Пиллсбери, городской голова Лимана Петр Цимидан и и. о. директора КП «Лиманский "Зеленстрой"» Владимир Самойлов подписали Меморандум о сотрудничестве.

«Проект, который мы вместе реализуем на территории громады – это шаг в будущее: строительство современной, мусоросортировочной линии почувствует каждый житель громады. Это инвестиция в будущее общества, в будущее Украины», – подчеркнул Петр Цимидан.

По информации горсовета, одним из первоочередных направлений работы Проекта USAID станет обеспечение реконструкции и создания новых объектов, которые влияют на экономическое развитие. В частности, предусмотрено строительство сортировочной линии для обслуживания полигона твердых бытовых отходов (ТБО) за пределами населенных пунктов на территории Лиманской громады.

Проект направлен на развитие и экономическую поддержку вашего региона. «Нас всех ждет тяжелая, изнурительная работа по воплощению сегодняшнего соглашения в жизнь: планирование и инженерная работа и тому подобное. Сегодня работы по построению мусоросортировочной линии мы оцениваем в миллион долларов. Кроме финансовой, Проект USAID окажет техническую помощь в разработке проектно-сметной документации и осуществлении строительных работ», – пояснил Майкл Пиллсбери.

Кроме того, в рамках партнерства предполагается стабилизация местной экономики, восстановление инфраструктуры объектов, развитие малых и средних предприятий.