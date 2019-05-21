В Лисичанске задержали гражданина Азербайджана с оружием и боеприпасами. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) полицейские задержали гражданина Азербайджана, который находился в федеральном розыске. У иностранца-нелегала изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также в рамках проведения операции "Мигрант", сотрудниками Управления стратегических расследований ГУ НП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения в городе Лисичанске был задержан 34-летний гражданин Азербайджана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился в федеральном розыске за нанесение тяжких телесных повреждений. При проведении досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 2 корпуса гранат Ф-1, 2 запала, пистолет и 50 патронов. «Решается вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК Украины», – уточнили в полиции.

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