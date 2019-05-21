Назначена дата выборов в Верховную Раду Украины. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, а также о назначении внеочередных выборов в парламент на 21 июля. Соответствующий документ № 303/2019 опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», – говорится в указе президента.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая 2019 года, в день своей инаугурации в Верховной Раде, принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Сегодня, 21 мая, глава государства провел с главами политических фракций консультации о роспуске парламента.

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