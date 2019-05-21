Жителя Донетчины будут судить за развращение несовершеннолетней. Новости

На Донетчине будут судить 46-летнего мужчину за развращение 15-летней девушки. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюремного заключения. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Великоновоселковского отдела Красноармейской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины относительно 46-летнего мужчины, который развращал несовершеннолетнюю девушку», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 14 апреля, находясь дома с 15-летней знакомой, мужчина насильно заставлял ее пить водку. Когда девочка отказывалась, пьяный мужчина открывал ей рот и насильно заливал алкоголь. Решив, что девочка опьянела, мужчина стал к ней приставать.

«Когда девушка отказалась появиться перед ним в обнаженном виде, мужчина из-за большого количества выпитой водки уснул, однако утром вошел в ее комнату и снова пытался совершить с ней развратные действия», – сообщили в прокуратуре.

В этот же день девушка рассказала о позорных поступках мужчины, которого считает своим отцом, бабушке, являющейся ее опекуном. Узнав об этом, женщина сразу позвонила в полицию.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.