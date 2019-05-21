Луганщина: Стало известно, в каких громадах пройдут первые выборы. Новости

Первые выборы состоятся в восьми объединенных территориальных громадах (ОТГ) Луганской области 30 июня. Об этом сегодня, 21 мая, на брифинге для СМИ рассказал заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Геннадий Иваненко, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, в Луганской области уже создано 23 ОТГ, в которые вошли 95 местных советов. Из них в течение 2018 года – 11 ОТГ, в 2019 году – одна – Половинкинская в Старобельском районе. В девяти из них первые выборы уже состоялись.

Так, 8 ОТГ ожидают первые выборы 30 июня 2019 года. Это:

в Старобельском районе: Веселовская, Калмыковская, Подгоровская, Шульгинская сельские ОТГ;

в Станично-Луганском районе: Великочерниговская, Красноталовская ОТГ;

в Сватовском районе – Коломыйчихская сельская ОТГ;

Марковская поселковая ОТГ.

При этом в 5 ОТГ Луганской области еще не назначены выборы: в Горской городской, в Новоайдарской поселковой, в Нижнетепловской и в Широковской сельских, в Счастьенской городской.

В Меловском районе не создана ни одна ОТГ.

Иваненко напомнил, что еще в 2015 году ЛугОГА был разработан и утвержден распоряжением правительства перспективный план формирования территорий громад области. С тех пор его неоднократно пересматривали. Так, одобренный распоряжением председателя ЛугОГА от 2 октября 2018 года проект перспективного плана предусматривает образование в пределах области 39 ОТГ. Из них 11 запроектированы для создания на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, в 2018 году изъявили желание присоединиться к уже образованным ОТГ две сельские громады – Тимошинская к Белокуракинской и Заайдаровская к Новопсковской. Дополнительные выборы депутатов в этих громадах назначены также на 30 июня.

Напомним, всего в этот день выборы состоятся в 66 громадах Украины.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила распределение субвенции из государственного бюджета на подготовку и проведение местных выборов 30 июня 2019 года.

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