На Донетчине чуть не утонул двухлетний ребенок. Новости

В Лиманском районе Донетчины по недосмотру взрослых едва не погиб двухлетний мальчик. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Несчастный случай произошел на днях в поселке Щурово. Двухлетний мальчик находился в частном доме вместе с матерью, бабушкой и прабабушкой. Оставшись на время без присмотра, он вышел на улицу и направился к берегу Северского Донца.

«Через некоторое время женщины обнаружили пропажу ребенка и начали его искать. Обследовав двор, стали осматривать улицу и дошли до реки – именно там, в воде они увидели ребенка, который уже был без сознания. Мальчика вытащили из реки, оказали первую домедицинскую помощь и вызвали медиков. В состоянии комы он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы», – сообщили в полиции.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Его состояние оценивается, как стабильное.

По данному факту Лиманским отделением полиции начато досудебное расследование, квалификация – ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).