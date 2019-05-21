И с представителями «Л-ДНР»: Политолог обозначил, как Зеленский будет добиваться мира на Донбассе. Новости

Евгений Марчук и Ирина Геращенко вышли из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, так как понимают, что их нахождение в группе переговорщиков бесперспективно. Они не достигли какого-либо существенного успеха на этом поприще. Такое мнение «Донецким новостям» высказал политолог Руслан Бортник.

Он подчеркнул, что роль обоих переговорщиков в ТКГ была разная. «Марчук много работал над разного рода планами мирного урегулирования. Технологически, качественно работал. И в большей мере не его вина, что отсутствовала политическая воля для реализации этих планов. А вот действия Геращенко были наполнены больше пиаром, политизацией – часто вредным для мирных переговоров. И действительно стали провалом, к сожалению», – сказал политолог.

Бортник отмечает, что новый президент Владимир Зеленский «наполнит Минскую группу своими людьми». Да и сами переговоры, скорее всего, будут проходить в абсолютно других реалиях.

Политолог напоминает, что по данным соцопросов, у украинцев запрос на мир входит в топ-3 главных тем. Кроме того социология демонстрирует, что для достижения мира на Донбассе украинцы готовы идти на компромиссы. Причем, не только с Россией, но и с представителями «Л-ДНР».

«Недавнее видео, которое организовала команда Зеленского (обращение религиозных лидеров с послание мира к жителям неподконтрольных территорий), показывает, что будет совсем другая атмосфера политического урегулирования. И в этой новой атмосфере вероятны компромиссы, ответственность за которые Геращенко и Марчук, похоже, брать на себя не готовы», – продолжает Бортник.

Эксперт уверен, что Зеленский, опираясь на институт церкви (который пользуется серьезной поддержкой в Украине), начинает активно работать с темой мира. «Возможно, мы уже имеем дело с началом реализации плана по реинтеграции временно неподконтрольных территорий. Готовится общественное мнение к необходимости искать компромиссы, идти на взаимные уступки. С моей точки зрения, обращение лидеров церквей к жителям неподконтрольных территорий – сильный жест, хорошая стартовая точка для начала мирного урегулирования конфликта, для подготовки юридических и политических инструментов возвращения украинских земель и украинцев», – считает Бортник.

Он напомнил, что и в инаугурационной речи Зеленского также прозвучали важные сигналы по достижению мира. Бортник не исключает, что новая власть может для этого может использовать инструмент референдума, а также вести переговоры с представителями РФ, в рамках «нормандской четверки», а позже, после определенных подвижек, не исключено – и с представителями «Л-ДНР».

Более подробно см. в материале «Донецких новостей» – «Минск» покинули Марчук и Геращенко: Что будет с переговорами по Донбассу

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