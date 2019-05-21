Переговоры по Донбассу в Минске перенесли. Новости

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси на своей странице в Twitter.

«Вниманию СМИ: по сообщению Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, заседание групп ТКГ планировалось на 22 мая.

Напомним, представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук завершил свою работу на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

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