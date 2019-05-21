«Шахтер» – «Динамо»: Открытая тренировка (Фото). Новости

В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги ФК «Шахтер» в ранге чемпиона Украины примет «Динамо». Как сообщает пресс-служба «горняков», завоевав два трофея за минувшую неделю, команда в отличном настроении подходит к встрече с принципиальным соперником.

«Утром 21 мая "оранжево-черные" провели заключительную в текущем сезоне открытую тренировку для СМИ. Журналисты запечатлели кадры подготовки чемпионов, а также пообщались с голкипером Андреем Пятовым и капитаном Тайсоном. Травмированный Андрей Тотовицкий занимался индивидуально, бразильский защитник "Шахтера" Исмаили восстанавливается после повреждения в матче с "Зарей" и в среду не сыграет», – сообщили в пресс-службе.

Поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 22 мая на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 19:36.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»