Волонтер напомнил о смертях на КПВВ и проблемах с пенсиями на Донбассе. Новости

Жители прифронтового Гладосово (Донецкая обл.) и неподконтрольного украинским властям Донбасса вынуждены постоянно пересекать линию разграничения, чтобы получить свои пенсии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«С начала года произошло более 20 смертей на КПВВ. Это в основном пенсионеры, пожилые люди, пересекающие линию разграничения каждые несколько месяцев для того, чтобы получить заработанную пенсию», – напомнил он.

«С проблемой пенсионных выплат также сталкиваются и жители поселка Гладосово, который в ноябре 2017 года, уже более 1,5 лет назад, был взят под контроль ВСУ, однако документально так и не был отнесен к подконтрольной украинской власти территории. Данный населенный пункт [де-юре] является частью Горловки», – продолжил Каплин.

В этой связи жители Гладосово до сих пор вынуждены получать пенсии и социальные выплаты, как переселенцы – с оформлением справки ВПЛ. «Они не получают пенсионные выплаты также, как жители неподконтрольных территорий, без оформления справки переселенца. В Гладосово проживают более 30 пенсионеров», – отметил волонтер.

«Проект закона №8586 уже 1,5 года лежит в Верховной Раде Украины. Из-за того, что его никак не могут рассмотреть, с невыплатой пенсии сталкиваются и пенсионеры, и получатели социальных выплат в Гладосово», – добавил он.

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