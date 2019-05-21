Зеленский может вернуть Марчука в переговоры по Донбассу, – эксперты. Новости

В Украине будет трудно найти главного переговорщика в Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе такого же уровня, как Евгений Марчук. Поэтому не исключена возможность того, что новый президент Украины Владимир Зеленский снова назначит Марчука представителем Украины в ТКГ. Такое мнение «Донецким новостям» высказали эксперты, комментируя выход Марчука и Ирины Геращенко из состава ТКГ.

Так, исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов напомнил, что Марчук был «именно тем тяжеловесом», который заменил Леонида Кучму на должности представителя Украины в ТКГ.

«Именно Марчук был главным коммуникатором, который позволял говорить с россиянами. Геращенко же сосредотачивалась на гуманитарных вещах, в которых прекрасно разбиралась… Возможно, в тандеме с Марчуком, они играли в "доброго и злого полицейского". Она была более жесткой в тех или иных высказываниях, он – более дипломатичен», – сказал политолог.

Леонов подчеркивает, что найти претендента для Минских переговоров такого же уровня, как Марчук, будет достаточно сложно. «Кандидат не должен вызывать неприятия как со стороны РФ, так и со стороны украинского политикума и общества.

В свою очередь руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько подчеркивает, что Минские соглашения являются частью резолюции Совета безопасности ООН, поэтому они будут продолжать действовать.

«Контактная группа в Минские была создана не для каких-то прорывных действий (ведь понятно, что это возможно лишь на высшем политическом уровне), а для решения большого количества технических вопросов (составления списков обмена заложниками и пленными, договоренности про обмен, про прекращения огня ради ремонта инфраструктурных объектов и т. д.)», – пояснила она.

По мнению Цыбулько, новые назначения обязательно должны быть из людей, которые имеют знания и опыт по этим направлениям. «Не исключаю, что Марчук может быть переназначен уже президентом Зеленским. А вот Геращенко вряд ли будет назначена, так как является близким человеком Порошенко», – резюмировала эксперт.

Более подробно см. в материале «Донецких новостей» – «Минск» покинули Марчук и Геращенко: Что будет с переговорами по Донбассу

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