ЦПАУ Северодонецка будет предоставлять админуслуги «на дому». Новости

В Североднецке (Луганская обл.) Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) получил мобильный кейс для предоставления админуслуг «на дому». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

По словам и. о. городского головы Вячеслава Ткачука, мобильный кейс – это хороший подарок людям с ограниченными возможностями, которым физически трудно посетить городской ЦПАУ для получения услуг.

Так, мобильный кейс – это мобильное рабочее место администратора ЦПАУ, представляющее собой комплект современной портативной техники, который помещается в компактный металлический кейс. В нем – ноутбук, прибор для считывания ID-паспортов, портативные сканер и принтер, 3G USB модем для доступа к интернету, аккумулятор (который обеспечивает автономную работу на 5-6 часов), веб-камера и все необходимое лицензионное программное обеспечение. Предусмотрен и безналичный расчет через Интернет-банкинг на месте. Центр-кейсы является водо- и ударопрочными.

«Новый сервис введен для обслуживания людей с инвалидностью – предоставлять услуги (различные виды справок, регистрировать место проживания и недвижимость и т. д.) прямо во время выездного приема (на дому)», – говорится в сообщении.

Кроме людей с инвалидностью, такой услугой могут воспользоваться и люди пожилого возраста. К заявителю с таким кейсом выезжает государственный регистратор или администратор (все зависит от обстоятельств и потребностей заказчика услуг). Подать заявку можно в телефонном режиме, зарегистрировав дату и время приезда администратора. Результат предоставления админуслуги человек получает через курьерскую службу или заказным письмом.

23 мая состоится открытие обновленного и модернизированного ЦПАУ в Северодонецке.

Напомним, в ЦПАУ Северодонецка каждый сможет оформить и получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

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