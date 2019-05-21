Сотни тысяч: Климкин рассказал о российских паспортах в Украине. Новости

В Украине по разным оценкам «сотни тысяч» граждан имеют российский паспорт. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин, сегодня, 21 мая, передает «LB.ua».

«По российским паспортам есть разные оценки, речь идет о сотнях тысяч. Но я считаю, что надежной информации (по паспортам РФ, – ред.) у нас нет. О венгерских и румынских цифра точная: венгерских ближе к сотни тысяч, румынских около 50 тыс.», – сказал он.

При этом Климкин отметил, что процедура Россией уже опробована – в Осетии, в Абхазии. «По Донбассу логика несколько иная, но тем не менее», – добавил он.

По мнению главы МИД Украины, паспорта – это фундаментальная угроза нацбезопасности, которая создается на перспективу. «Возможность вмешиваться в украинские дела военным (и не только) образом практически в любой момент. Можно создать любую провокацию и использовать ее для прямого военного вмешательства. Плюс – это дополнительный фильтр для жителей оккупированных территорий», – уточнил министр.

По его словам, РФ готовила центры выдачи паспортов для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса в Ростове, Новошахтинске и Покровске еще с 2017 года, и в Киеве об этом знали. «Мы об этом знали, схемы нам были известны. И вот этого решения я ожидал ориентировочно как раз в это время. Ибо вся логика россиян, что в Украине будет создана пророссийское большинство после президентских и парламентских выборов, она не оправдалась. И что россияне сделали? Они ввели санкции – с 1 июня будут выдаваться специальные разрешения на экспорт энергоносителей. Это на самом деле имеет две цели: воздействие на Украине в общем, а также перераспределение влияния в Украине – для усиления тех, кто контролирует такие потоки. А второй момент – они ввели паспорта», – сказал Павел Климкин.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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