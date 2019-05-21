Война и мир в руках одного человека: Кучма дал совет Зеленскому. Новости

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда. Такое заявление он сделал журналистам в Днепре, пишет «Сегодня».

«Новому президенту я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского, – ред.), его главные добродетели – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает», – сказал Кучма.

«Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает – по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет», – добавил второй президент Украины.

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