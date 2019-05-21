Война и мир в руках одного человека: Кучма дал совет Зеленскому. Новости

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда. Такое заявление он сделал журналистам в Днепре, пишет «Сегодня».
«Новому президенту я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского, – ред.), его главные добродетели – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает», – сказал Кучма.
«Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает – по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет», – добавил второй президент Украины.
Читайте также:
- Зеленский назвал причины роспуска Верховной Рады
- Стала известна ориентировочная дата выборов в Верховную Раду
- У политиков очень мало времени до выборов в Раду, – эксперт
- Сколько раз в Украине распускали Верховную Раду, и как это было
- Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, – Зеленский
- «Минск-3» для Донбасса: Эксперт рассказал, ждать ли новых переговорных форматов
- Премьер-министр Украины подает в отставку
- Зеленский рассказал, на что готов ради мира на Донбассе
- Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады
- Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Комментарии