На Луганщине мужчина избил бывшую жену и убил знакомого. Новости

На Луганщине за убийство знакомого и причинение тяжких телесных повреждений своей бывшей жене мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчину обвиняли в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (причинение умышленных тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения) и ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

«В декабре 2018 года в с. Новоахтырка Новоайдарского района во время совместного употребления алкоголя обвиняемый на почве внезапно возникшей ревности нанес металлическим предметом своей бывшей жене тяжкие телесные повреждения, с которыми последнюю госпитализировали в больницу», – сообщили в прокуратуре.

«Кроме того, виновный нанес несовместимые с жизнью телесные повреждения своему знакомому, который пытался прекратить противоправное поведение мужчины. Приговором Северодонецкого городского суда злоумышленник признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.