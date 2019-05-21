Ситуация на Донбассе: Зеленский должен начать консультации с партнерами по «нормандскому формату». Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее начать консультации о ситуации на Донбассе как с партнерами по «нормандскому формату», так и с США. Такое мнение высказал эксперт-историк Немецкого совета внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге, передает «Укринформ».

«Назрела необходимость как можно скорее обсудить состояние дел в Минских договоренностях. Возможно, еще в этом году может произойти новая встреча в "нормандском формате", а это значит, что партнерам нужно очень быстро согласовать позиции и обменяться мнениями, как действовать в вопросе достижения мира на Донбассе», – отметил эксперт.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель очень быстро после выборов пригласила избранного президента Украины в Германию. Берлин очень заинтересован в том, чтобы как можно быстрее вступить в конкретный диалог с Зеленским и его новой командой.

«И здесь очень много деталей, о которых Зеленский, очевидно, еще не готов говорить», – считает Йильге.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, очень важно, чтобы президент как можно быстрее определился с кандидатурами на важнейшие должности – министра иностранных дел и министра обороны, а также с тем, кто будет представлять Украину в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), ведь время требует быстрых решений.

Йильге добавил, что надо иметь группу советников с конкретными ясными функциями и компетенциями, которая готова к очень детальным переговорам, и каждый из которых может говорить от имени президента.

Как считает эксперт, «новоизбранный президент уже немного опоздал в этом вопросе».

«Пока для партнеров не была достаточно ясна структура и функции членов так называемой команды, поэтому им было не совсем понятно, к кому обращаться, чтобы как можно быстрее установить структурированный диалог, касающийся чувствительной темы безопасности по ситуации на Донбассе», – отметил эксперт.

Йильге, который сам только что вернулся из Донбасса, где он проводил полевые наблюдения, характеризует ситуацию как «очень сложную».

Он подчеркнул, что время требует взять инициативу и придать новый импульс и стимул Минским договоренностям, чтобы добиться по крайней мере более устойчивой тишины.

Что касается обмена пленными и освобождения политзаключенных, которые Зеленский объявил своим приоритетом, то, по мнению эксперта, большая проблема в том, что с одной стороны принцип Комплекса мер по выполнению Минского протокола с февраля 2015 года «освобождения... всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"» выглядит понятным, но на самом деле «дьявол кроется в деталях».

По мнению немецкого эксперта, для президента, не имеющего опыта в сложных вопросах внешней политики, а тем более в вопросе конфликтов, для его команды было бы очень важно дать сигнал, что они хотят, как можно скорее встретиться и говорить по конкретным вопросам Минского процесса с партнерами в «нормандской формате», а именно: Германией и Францией.

«Конечно, также с Россией, но это не так просто – садиться за стол с Россией и решать вопросы обмена пленными. Перед тем, как Зеленскому садиться один на один с Путиным, он должен очень конкретно подойти к приоритетности договоренностей. Надо быть очень осторожным», – акцентировал Йильге.

Эксперт ожидает очень конкретных шагов, тесной координации с партнерами в США и в Европе, чтобы серьезно подготовиться к таким переговорам. «Иначе мы не можем совершить продвижение в процессе, не теряя важных украинских позиций в вопросе суверенитета и территориальной целостности», – подытожил Йильге.