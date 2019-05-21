На Донетчине рецидивист попался на крупной партии наркотиков. Новости

На Донетчине изготовление и хранение наркотиков в особо крупных размерах, но без цели сбыта грозит ранее судимому 41-летнему мужчине новым уголовным наказанием. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В августе 2014 житель г. Славянска, на счету которого с 1997 года есть три судимости за совершение кражи, грабежа и разбоя, освободился условно-досрочно из мест лишения свободы. В мае 2018 года, будучи наркозависимым, злоумышленник незаконно приобрел растения рода конопля, из которых в дальнейшем изготовил наркотическое средство каннабис для собственного употребления», – говорится в сообщении.

«В марте 2019 года сотрудниками полиции на основании постановления следственного судьи по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято более 4,5 кг каннабиса», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.