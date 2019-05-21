В Мариуполе за ночь задержали 4 пьяных водителей, совершивших ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе за одну ночь задержали четырех водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершили ДТП. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что 20 мая вечером на линию «102» поступило сообщение о конфликте, который произошел в гаражном кооперативе в Кальмиусском районе города.

«Как сообщил заявитель, водитель транспортного средства "Таврия Дана", управляя автомобилем с признаками алкогольного опьянения, наехал на Chevrolet и пытается убежать. К тому моменту, когда патрульные приехали по адресу вызова, виновник закрылся в гараже, зато после нескольких минут общения с полицейскими вышел. От прохождения освидетельствования мужчина категорически отказался, поэтому получил протоколы за совершение ДТП и езду в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В полиции также сообщили, что час спустя в Центральном районе по ул. Авиационной 68, водитель АЗЛК не придерживался бокового интервала и наехал на припаркованный автомобиль Mazda: «В результате столкновения никто не пострадал, результат алкотестера Драгер указал на 1,34 промилле алкоголя в крови нарушителя».

«В это же время по ул. Евпаторийской водитель транспортного средства Daihatsu, предварительно находясь в состоянии опьянения, не придерживался безопасной скорости, выехал за пределы проезжей части, наехал на забор и здание. В результате чего перевернулся. От удара пострадал пассажир, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Проехать в медицинское учреждение, чтобы определить состояние опьянения, нарушитель отказался», – отметили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Еще одно ДТП произошло ночью 21 мая. Водитель автомобиля Daewoo Lanos на перекрестке ул. Семашко и Левченко не справился с управлением и наехал на цветочные клумбы. После столкновения водитель пытался скрыться, но был задержан патрульными. «Результат алкоголя в его крови достигал 2,16 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 10 раз», – сообщили в Патрульной службе.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Читайте также: