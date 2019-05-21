Работы донецкого «Мурзилки»: Из музея Киева исчезли «Моторола», Шариков и клоун (Фото). Новости

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне из экспозиции исчезли карикатурные фигуры представителей незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом в Facebook сообщил автор работ – донецкий художник Сергей Захаров.

«Исчезли работы. В Донецке в 2014 году размещенные на улицах фигуры исчезали почти сразу. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне из экспозиции они исчезли через некоторое время. Что это – наследие совка, страх, цензура?», – пишет художник.

Захаров отмечает, что официальная версия – стенд отдан на реставрацию, «он упал». «Но заглянув в музей через 3 недели после этого ответа, я снова вижу пустой зал», – констатировал он.

Автор работ усматривает в случившемся политический мотив. «Видимо руководство руководствовалось (ха) своими определенными мыслями. Так, был неудобный нюанс, в день открытия [выставки] я покрасил в зеленый цвет балаклаву клоуна (был такой персонаж среди работ). Убрать только эту работу – слишком откровенный шаг, версия с падением стенда более удобна», – высказывает автор свое мнение.

Захаров опубликовал фотографию зала, в котором ранее находилась экспозиция:

Отметим, что выставка работ Сергея Захарова в данном музее открылась 18 апреля. В экспозиции были представлены образы из street art проекта «Мурзилки» – карикатуры, высмеивающие «новую власть» «ДНР» и ее пособников, которые летом 2014 года были установлены арт-группой «Мурзилки» на улицах Донецка. Освободившись из плена «ДНР» Сергей переехал в Киев, где он воссоздал копии своих донецких работ, среди которых:

Смерть с гранатой в руке и флагом «Новороссии» на спине;

Полиграф Полиграфович Шариков из булгаковского «Собачьего сердца» в типичной камуфляжной форме «ДНР»;

полевой командир «Моторола» (Арсен Павлов), у которого вместо ног – копыта, и его супруга Елена Коленкина в свадебном платье и с пистолетом;

«ополченец» в виде клоуна.

Фото из соцсетей и Facebook / Сергей Захаров

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