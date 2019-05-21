Среднесрочная история: Климкин рассказал, когда произойдет полный возврат неподконтрольного Донбасса. Новости

Процесс возврата временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса будет очень непростым и не произойдет в ближайший период. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, сегодня, 21 мая, передает «LB.ua».

«А что такое "Донбасс вернулся"? В какой точке мы можем сказать, что Донбасс вернулся? Процесс полного возврата Донбасса в украинское поле – человеческое и правовое, будет продолжаться не один, не два и не три года. Это среднесрочная история. Поэтому тот, кто говорит, что это произойдет завтра или послезавтра, или в следующем году – находится в параллельной реальности. И вообще этот процесс будет для нас очень непростым, поскольку при сегодняшнем уровне управляемости и настрое политических элит это будет очень сложно. Нам нужно будет перепрыгнуть через себя, чтобы этот процесс был успешным», – сказал он.

По словам Климкина, Донбасс нужно и можно интегрировать в Украину. «Но это должно быть совсем другая внутренняя система, другая самодисциплина, другая стратегия и следование этой стратегии. Вот у нас есть война с Россией. Часть людей ее чувствует, переживает, теряет в том числе и человеческие жизни. Но часть общества смотрит на это как на фильм. Поэтому такую ​​войну нам не выиграть. Нам важно ее не проиграть. И наш выигрыш будет в том, чтобы не проиграть эту войну. Поэтому нам нужна другая логика позитивной мобилизации в стране, которой сегодня, к сожалению, нет», – объяснил глава МИД.

«Однако, даже если мы заведем на Донбасс (ОРДЛО*, – ред.) лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. И поэтому нам нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически, а также с людьми – ведь люди там разные: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие – любят. То есть там все очень сложно», – отметил Павел Климкин.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин уходит в отставку.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Читайте также: