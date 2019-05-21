На жилье для переселенцев Луганщина получит более 22 млн грн: Где реализуют проекты. Новости

Луганская область получит более 22 млн грн на жилье для переселенцев. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь во время подписания меморандумов о сотрудничестве Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) и громад Луганщины в рамках реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI», передает пресс-служба ЛугОВГА.
Так, проект направлен на создание жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) путем восстановления (реконструкции) существующих зданий. «Это значительная поддержка и для громад, и для области, наиболее пострадавшей от вооруженного конфликта, в целом. Рад, что и Северодонецк, и Новоайдар, и Кременная активно включились в соответствующие инициативы и получили значительную поддержку», – заявил Филь.
Соответствующий Меморандум подписали представители руководства громад, которые преодолели конкурсный отбор. Три победителя из Луганской области получат около 22,48 млн грн.
Реализация соответствующих проектов предполагается в Северодонецке, Кременском и Новоайдарском районах.
Так, Северодонецк должен получить почти 12 млн грн, Новоайдар – более 8,3 млн грн, Кременная – более 2,2 млн грн.
Как отмечается, проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры» реализуется в рамках украинско-немецкого финансового сотрудничества УФСИ, который является исполнителем.
Читайте также:
- Сроком на 30 лет: Переселенцы смогут взять жилье по льготному кредиту на Луганщине
- Для переселенцев, участников АТО и жителей: На Луганщине действуют 6 программ кредитования жилья
- Жилье для переселенцев: Громады Луганщины готовы предоставить объекты под реконструкцию
- Жилье для переселенцев: Какие программы есть на Луганщине
- Семья переселенцев купила квартиру по льготному кредиту в Северодонецке (Фото)
- Самая острая проблема: Ситуация с обеспечением жильем переселенцев
- Социальное жилье не решает проблемы переселенцев, – эксперт
- Молодежный кредит на жилье: В Северодонецке семья купила квартиру по городской программе
- Луганщина: Сколько семей переселенцев получили жилье
- Отрезанные от благ цивилизации: Шестой год жизни переселенцев в дачном кооперативе на Луганщине
Комментарии