На жилье для переселенцев Луганщина получит более 22 млн грн: Где реализуют проекты. Новости

Луганская область получит более 22 млн грн на жилье для переселенцев. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь во время подписания меморандумов о сотрудничестве Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) и громад Луганщины в рамках реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ.VI», передает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, проект направлен на создание жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) путем восстановления (реконструкции) существующих зданий. «Это значительная поддержка и для громад, и для области, наиболее пострадавшей от вооруженного конфликта, в целом. Рад, что и Северодонецк, и Новоайдар, и Кременная активно включились в соответствующие инициативы и получили значительную поддержку», – заявил Филь.

Соответствующий Меморандум подписали представители руководства громад, которые преодолели конкурсный отбор. Три победителя из Луганской области получат около 22,48 млн грн.

Реализация соответствующих проектов предполагается в Северодонецке, Кременском и Новоайдарском районах.

Так, Северодонецк должен получить почти 12 млн грн, Новоайдар – более 8,3 млн грн, Кременная – более 2,2 млн грн.

Как отмечается, проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры» реализуется в рамках украинско-немецкого финансового сотрудничества УФСИ, который является исполнителем.

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