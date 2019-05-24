Ветеран Иловайска рассказал, как после боев попал в плен. Новости

Украинские военные в 2014 году в ходе боевых действий под Иловайском (Донецкая обл.) попали в плен сначала к кадровым офицерам РФ, а потом к членам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом рассказал ветеран добровольческого батальона «Донбасс» Игорь Родин.

«При выходе из Иловайска наши обе колонны были расстреляны, и мы попали в плен сначала к войскам РФ. Они нам говорили, что как бы были на учениях. Я общался с ними – с пленными, не пленными, в плену с ними общался. Они были без опознавательных знаков, кроме своих – что-то белое нанесено было на технику для опознавания самих себя», – сказал он.

«В разговорах они признавались, что они – регулярные войска Российской Федерации, пришедшие сюда якобы на учения. Они стремились как можно быстрее уйти обратно, потому что тогда их задачей не было захватывать какой-то кусочек территории Украины, а помочь сепаратистам и сразу же уйти», – продолжил Родин.

По его словам, пока он находился в плену, российские офицеры возмущались, что пленные украинские военные их задерживают от возвращения обратно в Россию. «Всех отпустили, они отпустили всех из ВСУ, всех раненых, всех женщин и весь медперсонал, их построили в колонну и дали направление, а батальону "Донбасс" сказали всем остаться. Нас тогда было 106-110 человек. Через 30-40 минут приехала колонна с донецкими номерами целенаправленно за нами. Нас целенаправленно отдали в Донецк», – вспоминает украинский военный.

Он отметил, что самой страшной мыслью для него тогда были пытки, но о том, что он не вернется живым, Игорь Родин не думал. «Я почему-то думал, что я вернусь, но в очень плохом состоянии. Нас держали в подвале СБУ. Это бомбоубежище. Некоторым досталось очень сильно, по разным причинам, но большинство прошло плен очень неплохо. Меня не били, но оскорбляли каждый день, но пыток не было. Да они и не имели права этим заниматься, у меня было впечатление, что они занимались пытками по собственной инициативе».

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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