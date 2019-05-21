ВНО-2019: На Донетчине в тестировании по математике участвовали 96% зарегистрированных лиц. Новости

В Донецкой области на тестирование по математике, которым сегодня, 21 мая, стартовала основная сессия Внешнего независимого тестирования (ВНО), зарегистрировано более 8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Согласно календарному плану подготовки и проведения ВНО в 2019 году, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 28.09.2018 № 1036, основная сессия ВНО 2019 года начата 21 мая тестированием по математике (завершится основная сессия 13 июня тестированием по химии)», – говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, на тестирование по математике зарегистрировано 8 092 человека. Приняли участие – 7 743 человека, что составляет 96% от общего количества зарегистрированных лиц. В том числе участвовали 430 человек с временно неподконтрольной украинской власти территории.

Напомним, граждане, которые не успели зарегистрироваться на ВНО в основной период регистрации, в том числе проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, имеют возможность с 3 по 25 мая зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО.

Как сообщалось ранее, на ВНО в этом году зарегистрировались 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в Украине для участия в ВНО в 2019 году зарегистрировались 354 051 человек.

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