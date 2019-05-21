В Краматорске активно вакцинируют жителей от кори. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за последнее время были вакцинированы от кори более 1 800 жителей. Об этом рассказала начальник отдела охраны здоровья Валерия Мельник, сообщает сегодня, 21 мая, пресс-служба Краматорского городского совета.

По ее словам, на днях город должен получить дополнительно еще 2 тыс. доз вакцины против кори. Сейчас бесплатно получить прививку от этой болезни могут дети и взрослые до 30 лет, которые не были вакцинированы в детстве.

«Если же взрослые, по каким-либо обстоятельствам, не имеют информации о ранее сделанных прививках, или имеют сомнения относительно наличия иммунитета от кори, нужно сдать анализ крови на антитела. По его результатам семейный врач определит, нужно ли вам делать прививки против кори», – говорится в сообщении.

Кроме того, Валерия Мельник отметила, что в течение последних суток в городе был зафиксирован лишь один случай заболевания корью – заболел взрослый человек.

Напомним, в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью.

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