Аналитик назвала проблемы избирательной кампании Зеленского. Новости

В ходе предвыборной кампании и инаугурации президента Украины Владимира Зеленского не прозвучали ряд важных тезисов, обозначающих внешнюю и внутреннюю политику страны. Об этом заявила политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.
«Мне бы хотелось услышать многое. Проблема этой избирательной кампании в том, что о проблемах экономического развития, вопросах внутренней и внешней политики можно было уклоняться, когда я говорю о новоизбранном президенте, потому что он пытался объединить электорат своим молчанием – понравиться всем, такая была тактика и технология», – сказала она.
По ее мнению, это молчание в вопросе Донбасса и Крыма в ходе избирательной кампании было недопустимо, активно говорил об этих темах Петр Порошенко, иные кандидаты также старались «особо не ввязываться в дискуссию, что же делать с этими территориями».
«Предметной дискуссии во время избирательной кампании на тему политики в отношении подконтрольных территорий, оккупированных территорий, и как же эти оккупированные территории возвращать, не было», – говорит Золкина.
«Мне жаль, что во время инаугурационной речи Владимир Зеленский не разъяснил, что он имеет ввиду под "миром". Потому что предложение, сделать для мира все, может, и подходит кому-то в украинском обществе, но таких людей у нас 17%, а 50% говорят, что ради мира, конечно, должны идти на компромиссы, но далеко не на все», – отмечает эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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