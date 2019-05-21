Эксперт пояснила, почему Зеленский молчит о плане мира на Донбассе. Новости

У президента Украины Владимира Зеленского есть причина не называть конкретный план по достижению мира на Донбассе. Об этом рассказала доктор исторических наук и политический аналитик Елена Галкина.

«Учитывая стиль его избирательной кампании во время президентских выборов и объективные обстоятельства, в которых он находится, ему лучше не называть никакого конкретного плана, потому что любой конкретный план общество будет разделять», – сказала она.

По ее словам, это подтверждают результаты последних социологических исследований в Украине, в частности в вопросе компромиссов. При этом она отметила, что вопросы о компромиссах ради мира на Донбассе у некоторых социологов «были формирующими» ответ.

«Простые люди хорошо разбираются в своих повседневных проблемах, в том, что для них жизненно важно здесь и сейчас, но не в том, что касается политических проблем. Надо быть объективными – большинство людей осознанно безграмотны: они не хотят слушать, что говорят политики, не верят политикам и не хотят в этом разбираться», – отметила эксперт.

Она добавила, что в политической жизни страны участвуют, как правило, более образованные слои населения, но и они могут попасть «в болото пропаганды и манипуляций», как это произошло в России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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