Локация для фотографов: Как выглядит стадион «Кировец» в Донецке (Фото, видео). Новости

Уроженка Донецка Ирина, которая сейчас проживает в российском Краснодаре, недавно посетила родной город и продемонстрировала, как выглядит стадион «Кировец».

Спорткомплекс «Кировец» расположен в Кировском районе ныне неподконтрольного украинской власти Донецка. Он включает крытую и открытую тренировочные базы. В здании – бассейн, тренажерный зал, спортзал для занятий баскетболом, футболом, волейболом, действуют различные спортивные секции.

Открытая тренировочная база – стадион, который был реконструирован накануне начала вооруженного конфликта на Донбассе.

«Здесь действительно очень красиво. Ребята фотографируются – действительно, хорошая идея для фотографий. Красивая локация», – комментирует Ирина состояние стадиона «Кировец».

Стадион «Кировец» построили еще в конце 20-х годов прошлого века. За 90 лет он претерпел множество изменений и реконструкций. В апреле 2013 года его открыли после капитального ремонта. Реконструкция, стоимость которой составляла 78 млн грн, касалась всего спорткомплекса.

Были отремонтированы бассейн и спортзалы. На стадионе были оборудованы тренировочные поля для метания копья, диска, молота, сектор для толкания ядра, спортивная площадка для мини-футбола с искусственным покрытием. Общая площадь стадиона – 8,6 га, трибуны вмещают 3,5 тысячи болельщиков.

Спортивный комплекс «Кировец» стал тренировочной базой Чемпионата мира по легкой атлетике среди юношей, который проходил в Донецке в 2013 году.

С началом вооруженного конфликта спорткомплекс не пострадал, т. к. он расположен в «тихом» относительно военных действий районе города. В этой связи работа «Кировца» с 2014 года не прекращалась.

Сейчас стадион используют для проведения «республиканских» мероприятий (районные концерты, выставка собак), здесь же сдают нормы ГТО «ДНР», также проходят тренировки футболистов и легкоатлетов.

В спорткомплексе работает и 25-метровый бассейн. Стоимость посещения:

разовое посещение – 70 руб. (27 грн по местному курсу валют);

абонемент – 240 руб. за 4 занятия (98 грн), 470 руб. за 8 занятий (193 грн), 700 руб. за 12 занятий (287 грн).

«Это единственный бассейн в республике ("ДНР", – ред.), который направлен на реабилитацию детей, с ограниченными физическими возможностями и готовит будущих чемпионов. Такие дети здесь занимаются 6 раз в неделю и ездят на международные соревнования… Команда тренеров "Кировца»" ставит на ноги и ополченцев после ранений разной степени тяжести», – сообщал о бассейне местный фотограф Денис Григорнюк.

Отзывы посетителей от бассейна разные:

Василий: «Время работы можно было бы и продлить, до 20:00 – 21:00. Посещение стало ужасным. Спортсмены занимают 3-4 дорожки, аэробика – 1-2 дорожки, для остальных остается одна! Как могут все, кто приобрел абонементы, уместиться на одной дорожке?! Руководству нужно не просто продавать абонементы, а подумать, что посетители не кильки в банке»;

Павел: «Бюджетный бассейн для тех, кого волнуют просто тренировки. Здесь не будет дружелюбного отношения к вам или элементарной чистоты. Здесь есть грибок. Вода нормальной температуры, заниматься можно»;

Даша: «Отличный бассейн, по отличной цене. Вода теплая, температура воздуха комфортная, есть отдельные шкафчики в раздевалка. Следят за чистотой. Грибок не видела»;

Настя: «Демократичный цены, чистота, удобное время работы!»;

Полина: «Это самый лучший бассейн! Я часто в него хожу!».

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