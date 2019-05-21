Дорога на Святогорск: Мост у Богородичного продолжают укреплять (Фото). Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) продолжается текущий средний ремонт большого моста через реку Северский Донец. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Искусственное сооружение протяженностью 233 погонных метра расположено на выезде из Богородичного в направлении Святогорска и является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21 / М-03 / – подъезд к Святогорску, км 6+895 (Славянский р-н).

Как сообщается, по состоянию на 21 мая на объекте (по одной полосе движения) в полном объеме выполнены работы по защите балок пролетных строений специальным полимерно-цементным раствором (после фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия и демонтажа устаревшей железобетонной плиты).

Кроме того, продолжаются работы по устройству новых деформационных (температурных) швов, армирование с последующим бетонированием новой железобетонной плиты (так называемого «сточного треугольника») и несъемной опалубки пешеходных тротуаров, которые до ремонта находились в крайне неудовлетворительном состоянии. На очереди – устройство новой гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

«Стоит добавить, что до ремонта эксплуатационное состояние сооружения было "работоспособным", однако износ гидроизоляционного слоя мостового полотна впоследствии мог привести к стремительному разрушению балок пролетных строений, деформационных швов и ригелей опор. Ремонт этого года позволит обеспечить надежность и долговечность сооружения, построенного в далеком 1972 году», – отмечается в сообщении.

Работы выполняются с перекрытием половины ширины проезжей части.

Напомним, что на ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное будет потрачено 30,4 млн грн.

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