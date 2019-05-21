Назначен новый начальник Генерального штаба ВСУ. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства подписан соответствующий указ.
«Другим своим указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ. Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, также подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, а также о назначении внеочередных выборов в парламент на 21 июля.
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