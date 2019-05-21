ВНО-2019: Как прошел первый экзамен на Донетчине (Видео). Новости

Сегодня, 21 мая, в Украине, в том числе на Донбассе, стартовало Внешнее независимое оценивание (ВНО). Прошел первый экзамен – по математике.

Так, в Мариуполе (Донецкая обл.) выпускники собирались с мыслями, а родители волновались.

Выпускница Диана Моргун живет во временно неподконтрольном украинской власти Донецке, а учиться мечтает во Львове. Признается, что перед тестированием не слишком волнуется. Ведь для нее важнее – следующие экзамены. «Математика для меня не особо важна, поэтому школы хватило. И просто за неделю до экзаменов повторила основное и все. Хочу украинский на 200. А вдруг? Или историю. Желательно и то, и то», – поделилась она.

ВНО для выпускников – первый серьезный экзамен. Эмоций много. Поэтому приходят с поддержкой. Правда, некоторые родители волнуются даже больше. «Очень переживала, чтобы не захлестнула меня эта эмоция. И не передать ему чрезмерно свое волнение. Со стороны всей нашей семьи поддержку он получит в любом случае. Поэтому будем надеяться», – сказала мать выпускника Людмила Чичера.

Выпускница Екатерина Губадзе сегодня рассчитывает на 195 баллов. По словам школьницы, она готовилась добросовестно. И уверяет, что не приготовила никаких шпаргалок. Это только лишний риск. «Это реально бессмысленно. Я просто потом не хочу вылететь из-за этих шпаргалок», – говорит она.

Как объяснили в профильном департаменте, тех, кого поймают на попытке списать, лишат права сдавать тест. Сделать это можно будет только в следующем году. Сегодня такие случаи были. «Выявлено два нарушения. При проверке металлоискателем были найдены наушники у одного ученика, и у одного телефон. Он будет сдавать предметы, которые выбрал в качестве ГИА. Но поступить в этом году, к сожалению, не сможет, потому что не будет хватать предмета», – сообщила главный специалист департамента образования Елена Бузлама.

В Мариуполе в этом году зарегистрировались 2 165 желающих сдать ВНО. Следующее тестирование они будут проходить 23 мая – по украинскому языку и литературе.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области на тестирование по математике, которым сегодня, 21 мая, стартовала основная сессия ВНО, зарегистрировано 8 092 человека. Приняли участие – 7 743 человека, что составляет 96% от общего количества зарегистрированных лиц.

Источник: ТК «Донбасс»

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