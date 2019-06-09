Переселенцам: Как стать на учет в центр занятости, если в трудовой нет записи об увольнении с неподконтрольного Донбасса. Новости

Переселенцы, у которых в трудовой книжке отсутствует запись об увольнении с предприятия, расположенного на временно неподконтрольной украинской власти территории, могут быть зарегистрированы в центре занятости как безработные. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградского областного центра занятости.
Так, законодательство предусматривает два варианта получения социальных услуг в Государственной службе занятости – зарегистрированным безработным и лицам, в отношении которых осуществляется учет.
Учетная процедура является более простой относительно пакета документов. Для постановки на учет лицо сообщает карьерному советнику о своем опыте работы. При этом не обязательно предъявлять трудовую книжку.
В отличие от этого, для регистрации в качестве безработного, нужно предъявить трудовую книжку. В книжке записи о периодах трудовой деятельности должны быть осуществлены в соответствии с утвержденной инструкцией.
Если у лица внесена запись о приеме на работу, но отсутствует запись об увольнении, такое лицо, по общему правилу, не может быть зарегистрировано как безработное. «Но у такого общего правила есть исключения. И касается оно именно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)», – говорится в сообщении.
Согласно действующему порядку регистрации безработных, в случае отсутствия у лица документов, подтверждающих факт увольнения, такое лицо подает в центр занятости заявление о прекращении трудовых отношений, подлинность подписи на котором нотариально засвидетельствована.
Также может быть подано соответствующее решение суда – в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке.
Подается также расчетный документ (квитанция), подтверждающий направление указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.
«Для подтверждения того, что запись об увольнении отсутствует в трудовой книжке именно у ВПЛ, лицу рекомендуется предъявить справку о постановке его на учет в качестве ВПЛ», – отмечается в сообщении.
В случае необходимости, в ведомстве предлагают переселенцам непосредственно обращаться в центры занятости за получением консультаций относительно документов или звонить как в местные, так и в областные центры занятости.
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