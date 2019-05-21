Эдемский сад в Станице Луганской: Как 70-летняя гинеколог местной больницы сохраняет внутреннюю несокрушимость. Новости

Сотни тысяч людей вдоль всей линии разграничения на Донбассе не имеют иммунитета от стресса повседневной жизни и работы в пораженном конфликтом районе. Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на своей странице в Facebook.

Так, в Миссии рассказали историю местной жительницы прифронтовой Станицы Луганской. «Почти 70-летняя Евгения, гинеколог больницы в Станице Луганской, за свою жизнь видела и пережила более чем достаточно взлетов и падений, особенно в течение прошедших 5 лет. Даже когда многие другие люди уезжали из поселка, она осталась, продолжая работать в больнице и оказывать крайне важную медицинскую помощь многим людям, которые остались», – говорится в сообщении.

Когда наблюдатели СММ ОБСЕ недавно посетили ее, она вспомнила о родильном отделении – в настоящее время закрытом, – где она и пятеро других врачей не только спасали жизни, но и помогали новой жизни увидеть мир. «Мое сердце раньше переполняла радость, когда я видела здоровых матерей и их новорожденных малышей», – поделилась она.

Как сообщается, немало изменилось с тех пор, как интенсивные боевые действия на начальном этапе конфликта заставили закрыть родильное отделение. Когда обстрелы и стрельба гремели вблизи, будущие матери боялись оставаться в больнице на ночь, а некоторые врачи даже уволились; предоставлять гинекологическое лечение остались только Евгения и еще один врач.

В Миссии отмечают, что хотя временно неподконтрольный украинской власти Луганск всего в 16 км, а ближайшее родильное отделение расположено в Беловодске, примерно в 70 км к северу по усеянной ямами дороге, Станица Луганская перестала быть рациональным вариантом для будущих матерей из-за продолжительных процедур пересечения и сложных условий на линии соприкосновения, проходящей поблизости. «Это крайне беспокоит в контексте женщин, которые сталкиваются с серьезными осложнениями во время беременности и при родах. Такие ситуации случаются часто из-за связанного с конфликтом стресса», – объясняет Евгения.

«Евгения, как и сотни тысяч других людей вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины, не имеет иммунитета от стресса повседневной жизни и работы в пораженном конфликтом районе. Кроме рисков, связанных с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также учитывая то, что продолжаются столкновения, как и тысячи других, часто пожилых, людей она должна пересекать разрушенный мост в Станице Луганской – единственный пункт пересечения во всей Луганской области, – если хочет навестить друзей и знакомых в ближайшем городе», – добавили в Миссии.

Так, регулярная работа в сочетании со страстью к огородничеству позволяют Евгении сохранить внутреннюю несокрушимость. «Мой Эдемский сад – на 18 квадратных метрах», – говорит она о своем огороде, где выращивает овощи и цветы.

Среди реальности и столь близко от водоворота жизни Евгения излучает оптимизм и надежду. Пример Евгении вдохновил ее внучку, почти выпускницу, стать гинекологом. Она надеется, что однажды ее родильное отделение вновь откроют, дав дорогу новым начинаниям мира и безопасности. «С миром придут здоровье и благополучие всех матерей, а цветы в моем Эдемском саду снова зацветут», – поделилась Евгения.