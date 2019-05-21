Эксперт рассказал, повлияют ли досрочные выборы на сотрудничество Украины с МВФ. Новости

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и запускает процесс досрочных выборов в парламент. О том, повлияет ли ли это на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), рассказал экономический эксперт Андрей Блинов, передает «Слово і Діло».

По его мнению, есть большой период политической неопределенности. На сегодняшний день, позиция такова, что нет отставки правительства. Возможна отставка Владимира Гройсмана, и то, если она будет оформлена.

«Все правительство будет в статусе и. о. Согласно КУ, первый вице-премьер будет выполнять обязанности премьера. Этот период может продлиться долго», – считает Блинов.

При этом, указал эксперт, Минфин остается, как и ключевые фигуры в министерстве.

Блинов предположил, что, скорее всего, сейчас будут переговоры с МВФ. Украина, вероятно, останется в программе, может быть, будут какие-то предложения по газу.

Он уточнил, что, касательно тарифов, скорее всего решат, что пока лучше ничего не делать – и не повышать, и не снижать. «Нужно, чтобы эта тема сошла с повестки. Тем более, летом тарифы волнуют намного меньше», – отметил эксперт.

На его взгляд, многое зависит от того, какой будет экономическая программа нового президента. Во время инаугурации Зеленский говорил в основном о политических вещах.

«Непонятно, что будет с экономикой. Что предлагают вообще? Будет ли декларирование? Поэтому, даже если будут досрочные выборы, то мы хотя бы увидим список "Слуги народа" и поймем, кто будет ответственным за экономическую политику», – подчеркнул Блинов.

Экономист указал, что сами по себе досрочные выборы не могут стать препятствием для получения транша. Однако, сейчас для нас важно не столько денежное сотрудничество, сколько быть в программе, чтобы получать средства от Всемирного банка, ЕБРР, возможно выходить на внешние рынки.

Касательно МВФ, он уточнил, что в этом году нужно заплатить $1,8 млрд, но половина из них уже уплачена. «К тому же есть золотовалютные резервы. НБУ свои функции выполняет. Следующие большие выплаты будут в сентябре. Это 500 миллионов – процентов, и "тело" долга. Это первые выплаты по реструктуризированным долгам памяти Яценюка-Яресько. На это средства Минфин будет брать или у международно-финансовых организаций, или попробует взять в долг на открытом рынке», – пояснил экономист.

Он считает, что до сентября нужно создать уже более благоприятные и спокойные условия, чтобы взять в займы какую-то сумму денег в виде евробондов. «Исходя из нашего платежного календаря, это очевидно», – подытожил Андрей Блинов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины, а также, назначении внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля.

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