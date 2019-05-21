Смартфоны, обувь: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 255 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 20 мая, пограничники пресекли 2 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму почти 255 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти смартфоны и аксессуары к ним, средства гигиены и обувь на общую сумму почти 255 тыс. грн.

Как уточнили в Госпогранслужбе, товар изъят представителями ГФС для оформления материалов дел об административных правонарушениях.

Напомним, преступную схему получения неправомерной выгоды в КПВВ «Новотроицкое» раскрыли и пресекли сотрудники военной прокуратуры операции Объединенных сил (ООС), следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, и сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области.

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