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А там все война не закончилась: В «ДНР» не поняли новый телеканал «Победа». Новости

А там все война не закончилась: В «ДНР» не поняли новый телеканал «Победа»

21.05.19 22:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» начал вещать новый российский телеканал «Победа». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба «министерства связи ДНР».

В «минсвязи» утверждают, что цифровой сигнал телеканала покрывает всю «республику»

«В эфире "Победы" транслируются советские военные фильмы, документальные программы о Великой Отечественной войне, фронтовые хроники, интервью с историками и экспертами, свидетельства ветеранов, семейные воспоминания участников патриотической акции "Бессмертный полк", другие передачи», – говорится в сообщении.

Уточняется, что телеканал «Победа» – новый проект ТК «Первый канал», созданный к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Жители с сарказмом восприняли новинку:

  • Алена: «Бл, а там все война не закончилась»;
  • Александр: «Да здравствует зомбиТВ!!! Ура, товарищи!»;
  • Николай: «Шо занадто, то нездраво. Они реально Великую Победу наших дедов просто уже дискредитируют, забазаривают, затирают до дыр. Они георгиевскую ленту запопсили и дискредитировали уже ниже плинтуса, теперь осталось самое главное – ВОВ измельчить и испопсить ... А потом еще кто-то спросит – а правда ли нацики виноваты в том, что цена дня Победы уже не больше какой-то попсы ежедневной?».

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