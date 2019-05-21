А там все война не закончилась: В «ДНР» не поняли новый телеканал «Победа». Новости

В «ДНР» начал вещать новый российский телеканал «Победа». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба «министерства связи ДНР».
В «минсвязи» утверждают, что цифровой сигнал телеканала покрывает всю «республику»
«В эфире "Победы" транслируются советские военные фильмы, документальные программы о Великой Отечественной войне, фронтовые хроники, интервью с историками и экспертами, свидетельства ветеранов, семейные воспоминания участников патриотической акции "Бессмертный полк", другие передачи», – говорится в сообщении.
Уточняется, что телеканал «Победа» – новый проект ТК «Первый канал», созданный к 75-летию победы во Второй мировой войне.
Жители с сарказмом восприняли новинку:
- Алена: «Бл, а там все война не закончилась»;
- Александр: «Да здравствует зомбиТВ!!! Ура, товарищи!»;
- Николай: «Шо занадто, то нездраво. Они реально Великую Победу наших дедов просто уже дискредитируют, забазаривают, затирают до дыр. Они георгиевскую ленту запопсили и дискредитировали уже ниже плинтуса, теперь осталось самое главное – ВОВ измельчить и испопсить ... А потом еще кто-то спросит – а правда ли нацики виноваты в том, что цена дня Победы уже не больше какой-то попсы ежедневной?».
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