У Зеленского хотят вынести на референдум вопрос договоренностей с Россией по Донбассу. Новости

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе. Об этом он заявил сегодня, 21 мая, в эфире телеканала «112 Украина».

«Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение – чтобы народ Украины принял это решение», – сказал Богдан.

По словам главы АП, разные договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 мая, подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины, а также, назначении внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля.

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