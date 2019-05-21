Донбасс: Как 5 тысяч волонтеров помогают поддерживать мирных жителей (Видео). Новости

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе Фонд Рината Ахметова доставляет наборы выживания в города и поселки у линии соприкосновения. 5 тысяч волонтеров присоединились к крупнейшей гуманитарной миссии, чтобы поддержать мирных жителей.

Так, ежедневно они преодолевают сотни километров бездорожья. Их ждут люди, которым крайне необходима гуманитарная помощь.

По словам волонтера Юлии Боровик, без души и сердца невозможно сделать эту работу. Она – единственная девушка в бригаде мобильной выдачи. «Я среди мужчин нахожусь и я не привыкла показывать какие-то свои слабости», – сказала она.

За полтора года Юлия поняла, что помощь людям – непростое и порой весьма опасное занятие. «Попадали под взрывную волну, очень сильно были встревожены», – вспоминает она.

Но обстрелы и бездорожье не останавливают волонтеров. Так, прифронтовая Марьинка за годы вооруженного конфликта изрядно изменилась. Здесь сотни разбитых домов и тысячи искалеченных судеб. «Разбомбили мне дом, без вещей сейчас живу», – говорит местная жительница Валентина Васильевна.

Из-за стрессов у женщины случился инсульт. Теперь еле ходит и всю пенсию тратит на лекарства. Спасает продуктовая помощь.

Только в Марьинке полторы тысячи человек пришли за наборами выживания. «Долго в очереди не стояла. Отлично работают ребята – быстро», – отмечает местная жительница.

А первый выезд бригады мобильной выдачи был в мае 2015 года. Тогда доставили продукты жителям Амвросиевского района. Всего же за время работы выезжали 700 раз и выдали более 600 тысяч продуктовых наборов. «Продолжают свою работу бригады мобильной выдачи. Сегодня они доставляют наборы выживания в 87 населенных пунктов расположенных вдоль линии соприкосновения и в прифронтовой зоне», – сообщила Юлия Малич, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

А в Мариуполе расположен главный логистический центр. Сюда за раз привозят 180 тонн продуктов. Перед тем, как отправить их в прифронтовые районы, каждую пачку крупы, сахар или консервы проверяют, стикеруют и только тогда кладут в пакет. И уже через считанные часы эти продукты попадают к наиболее нуждающимся жителям Донбасса.

За время боевых действий мирным жителям Донбасса выдано более 12 млн наборов выживания. Их получают пенсионеры, дети, люди с инвалидностью, многодетные семьи. Спасено более миллиона человеческих жизней.

Источник: ТК «Донбасс»