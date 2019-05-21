«Скорая» приехать не смогла: В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Донецке. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке в результате огня из стрелкового оружия мужчина получил ранения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 21 мая.

Как сообщается, мужчина был ранен в микрорайоне Трудовские. «Наблюдатели посетили городскую больницу № 14, расположенную в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра Донецка), где они видели 55-летнего мужчину с перебинтованной левой ногой и гематомами на левой руке», – говорится в отчете.

Так, мужчина рассказал, что 8 мая во второй половине дня он находился на улице около своего дома в юго-западной части микрорайона Трудовские (Петровский район), когда в него попала пуля, вследствие чего он получил травмы левой руки и ноги, в частности перелом нижней части левой ноги. «Мужчина добавил, что из соображений безопасности кареты скорой помощи не могли приехать к его дому, поэтому его жена и сосед оказали ему первую помощь, после чего сосед отвез его в центр населенного пункта, откуда на машине военного типа его доставили в скорую. Врач больницы сообщил, что к ним доставили мужчину с пулевыми ранениями», – рассказали в Миссии.