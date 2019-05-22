Черти, водяные и Евро: Житель Донецка показал Парк кованых фигур (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч, показал, как сейчас выглядит Парк кованых фигур.

В парке особых перемен за последнее время нет – чисто, работают коммунальщики, новых фигур не появилось.

Крайнюю кованую скульптуру здесь установили в ноябре 2018 года – это была металлическая елка, украшенная к Новому году.

Саныч посетил парк в 10 часов утра. Он отмечает, что вообще здесь всегда очень много народа – утром люди через сквер идут на работу, студенты – на учебу, хозяева выгуливают своих животных, есть обычные отдыхающие на работу. Но во время его визита в парке были единицы людей. «Трафик непредсказуемый! Бывает людей нет вообще, бывает – очень много. Не знаю, с чем это связано. Сам в шоке», – комментирует дончанин.

Местные кузнецы надеялись, что после выборов «главы ДНР» и «народного совета», которые прошли в 2018 году, данный парк переформируют в музей под открытым небом. Это должно было дать месту отдыха ряд преимуществ:

повышение имиджа парка;

статус музея позволит перевести сквер на городской бюджет;

будут проводиться экскурсии, средства от которых помогут в содержании фигур;

В 2018 году кузнецы предоставили все необходимые документы в «мэрию» Донецка, однако до сих пор вопрос не решился.

Как сообщалось ранее, сейчас на территории Парка кованых фигур насчитывается более 230 композиций. В рамках последнего фестиваля кузнецов, который прошел в сентябре 2018 года, была возведена кованая часовня Космы и Дамиана (действующая), также можно было приобрести выкованные изделия – например, одна металлическая роза стоила 500 руб. (около 210 грн). При всей патологической ненависти «властей ДНР» к Украине, украинские элементы в скульптурах Парка пока сохраняются.

Главный кузнец «ДНР» Виктор Бурдюк сообщил, что в «республике» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.

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