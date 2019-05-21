В Покровске полиция задержала российского вора в законе. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) правоохранители задержали российского вора в законе по кличке «Глеб Кинешемский». Об этом сегодня, 21 мая, на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня в Донецкой области оперативники Департамента стратегических расследований ГУ НП в Донецкой области задержали в Покровске российского "вора в законе" по кличке "Глеб Кинешемский", который, видимо от страха быть привлеченным за новыми российскими законами, вспомнил, что он украинец, и еще до развала СССР, по его словам, имел какое-то отношение к городу Красноармейск поэтому и принял решение прибыть в нашу страну», – написал Аброськин.

Но скорее всего, уточнил Аброськин, он приехал выполнять указания ФСБ России. «По имеющейся информации, он прибыл именно на ту территорию нашей страны, где проводится операция Объединенных сил, для создания преступной структуры и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе», – добавил замглавы Нацполиции.