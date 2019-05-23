«Смерть бандерам»: Житель Донецка показал центр города (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч показал, как сейчас выглядит город. Он прошелся от сквера, расположенного рядом с бывшим зданием Донецкой облгосадминистрации (сейчас – «Дом правительства ДНР») до парка Победы.

Начал он свою прогулку в 9:30 утра.

В подземном переходе рядом с библиотекой им. Н. Крупской до сих пор сохранилась довоенная реклама на украинском языке. Но местные «республиканцы» исписали ее надписями – «Смерть бандерам» и др.

Далее Саныч прошелся по бульвару Шевченко. Отсутствие людей на улицах города он объяснил тем, что жители находятся на работе. «Извечный вопрос – где люди? Люди у нас работают, учатся, ходят в детсады. А так, люди есть – они везде и повсюду. А я снимаю город, а не людей», – пояснил он.

После зимы на дорогах города частично обновили дорожную разметку, однако пешеходные переходы «докрасили» не везде.

На набережную Кальмиусского водохранилища Саныч пришел в около 11 часов. Но и в это время дончан здесь нет. «Думаю, вечером здесь много людей. Я как-то здесь был в 5:30, очень много людей здесь занимаются бегом», – уверяет Саныч.

Центральную в Донецке набережную еще полностью не привели в порядок – многочисленные лавочки пока стоят «обшарпанными».

Сейчас дно водохранилища не очищают, поэтому в нем, начиная от берега, очень разрослись водоросли. «На воде видны пузыри. Как-то в новостях видел, что думали, что под Кальмиусом много газа. Как рассказали знающие люди, на дне просто образовалось много ила, идет гниение, брожение и выделяется газ в результате химической реакции. Отсюда и пузыри», – пояснил блогер.

После набережной Саныч направился в парк Победы, расположенный около Городского дворца детского и юношеского творчества.

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