У Зеленского рассказали о «красных линиях» в переговорах по Донбассу. Новости

В вопросе переговоров по Донбассу необходимо искать компромиссы. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос, есть ли «красные линии», которые невозможно нарушить.
По его словам, компромиссы в переговорах по Донбассу искать нужно, но территориями и людьми государство торговать не будет.
«Есть очень хорошее правило, которое существует в дипломатии, – не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры», – уточнил он.
«Мы вынуждены искать компромисс. Единственное – Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми», – подчеркнул Андрей Богдан.
Как ранее сообщалось, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении каких-либо мирных договоренностей с Россией, касающихся военного конфликта на Донбассе.
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