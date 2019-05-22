Отказ от мажоритарки и закрытые списки: Сегодня Рада будет менять закон о выборах нардепов. Новости

Сегодня, 22 мая, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Заседание начнется в 12:00. В повестке дня два вопроса:

о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»;

о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках».

По информации «Страны», законопроект, за который предложат проголосовать депутатам, должен к утру написать лично глава Администрации президента Андрей Богдан.

Основные моменты новой избирательной системы были проговорены 21 мая во время консультации новоизбранного президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций и групп.

Участники встречи договорились по следующим моментам:

отказ от мажоритарной системы и проведение выборов по пропорциональной системе (по спискам партий). Согласно старому закону, 225 депутатов избирались по спискам партии, а еще 225 депутатов – по мажоритарным округам;

партийные списки будут закрытыми, но с открытым партийным обсуждением;

снижение проходного барьера в Раду для партий: сейчас 5%, будет – 3%.

Снижение проходного бартера до 3% имеет как положительные, так и отрицательные моменты:

данное решение принималось, чтобы по голосованию за законопроект заручиться поддержкой нынешних депутатов-мажоритарщиков;

в парламент может зайти большое количество партийных проектов, которые по последним соцопросам казались бесперспективными;

такое многообразие может сыграть с мелкими партиями злую шутку – конкуренция станет столь велика, что многие не возьмут даже барьер в 3%;

увеличивает возможности нынешних депутатов с подмоченной репутацией попасть в Раду даже в составе других партийных проектов.

На встрече основная дискуссия шла вокруг вопроса – выборы на пропорциональной основе будут проходить по открытым партийным спискам или закрытым.

В парламенте третий год пытаются принять новый избирательный кодекс, в котором предлагается существенно изменить избирательное законодательство на открытые списки. Речь идет о том, чтобы создать в Украине 27 избирательных регионов (округов). В каждом из них партии выдвигают свои списки кандидатов. От избирателя требуется проголосовать за какую-то из этих партий, а также за какого-то конкретного кандидата, кого партия выдвинула именно в этом региональном списке. Таким образом, побеждают не те списочники, которые были вписаны на самые первые места, а кандидаты в депутаты согласно их рейтингу и популярности у избирателей. При таких условиях председатель партии не может повлиять на место кандидата в списке.

Но к кодексу с такими инновациями подано более 4400 поправок, для их рассмотрения понадобилось бы не менее 4-5 пленарных недель. То есть принять данный закон до внеочередных выборов депутаты не успеют.

«Открытые списки ЦИК не успеет применить, это совершенно другая технология, другой принцип нарезки округов. Возможно, такую систему примут когда-то в будущем, для следующих выборов. Но сейчас наиболее реально – это утвердить закрытые списки со снижением проходного барьера», – считает политолог Руслан Бортник.

«Давайте скажем честно – сделать открытые списки, когда избиратель сам формирует список партии, на этих выборах объективно невозможно. Нужно менять все: переучивать членов комиссий, переделывать формы бюллетеней, вносить изменения в огромное количество актов. Это здоровенный кусок работы, который за 2 месяца нельзя пройти. А вот просто отменить мажоритарку, снизить барьер и сделать квази-открытые списки – это можно за один день. В таком случае партии должны будут выставлять список на обсуждение и если туда попадут проблемные кандидаты, то подчищать эти списки до выборов», – пояснил внефракционный депутат-мажоритарщик Виктор Чумак.

«У партии Зеленского "Слуга народа" нет своих проверенных мажоритарщиков, чтобы за их счет получить бонус на выборах при нынешней системе. Поэтому пропорциональная система выгодна в первую очередь самому Зеленскому. Делают закрытые списки, урезают барьер и получают в Раде своих сателлитов и поддержку на 5 лет. Зеленский больше других заинтересован в том, чтобы расширить круг партийных друзей "Слуги народа" в новом парламенте. 3% – это около миллиона голосов. И этот барьер попытаются пройти "Укроп", "Видродження" в старом или новом формате, или еще какие-то другие проекты, которые придумает Коломойский», – отмечает политолог Вадим Карасев.

Нардеп Чумак уверен, что за новую систему выборов на сегодняшнем заседании ВР голоса найдутся. «Нас, мажоритарщиков, которые готовы за это проголосовать, человек 40. Но так как дадут голоса все парламентские партийные проекты, у которых низкие рейтинги, этот условный законопроект может пройти в Раде», – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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