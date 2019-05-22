Что ждет Донбасс и его жителей при новом президенте?. Статьи

Пару дней назад украинская эпопея избрания нового президента страны наконец-то завершилась инаугурацией Владимира Зеленского в Верховной Раде. Уже в ранге официально действующего главы государства он кое-что заявил и о своем видении сложившейся ситуации на Донбассе и о том, каким видит из нее выход.

Сказанное вызвало довольно большой интерес, особенно среди украинцев, населяющих этот самый Донбасс. Обе его части, разделенные линией разграничения, которая все больше и больше напоминает полноценную государственную границу…

Прекращение огня и переговоры

«Наше первейшее задание – прекращение огня на Донбассе», – заявил Владимир Зеленский в инаугурационной речи, вызвав своими словами неподдельный восторг мирных жителей Донбасса. Особенно тех, до кого периодически достают смертоносные «приветы» и «пожелания», которыми обе конфликтующие стороны регулярно обмениваются друг с другом, попадая куда придется. Прекращение огня – это прекрасная новость.

Впрочем, президент сразу же оговорился, что «первым шагом для начала этого диалога [с Россией] станет возвращение всех украинских пленных». Тут же прозвучало и еще одно условие.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить — для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – сказал Зеленский и добавил: «не теряя наших территорий, никогда!».

А чтобы ни у кого не возникло сомнения, о каких территориях идет речь, он сообщил: «И Крым, и Донбасс — это украинская земля».

Здесь может показаться, что самым серьезным препятствием на пути к полному прекращению огня является второе условие. Если неконтролируемые Украиной территории Донбасса даже сама Россия признает территорией Украины, то с аннексированным Крымом ситуация куда сложнее. Россия отказывается даже разговаривать на тему возврата Крыма Украине добровольно.

Однако все это как раз не проблема для прекращения огня. Как известно, нахождение трех прибалтийских республик в составе СССР официально так никогда и не было признано большой группой (в первую очередь западных) государств. А с Японией у России вообще нет мирного договора по итогам Второй мировой войны до сих пор. Но это совершенно не повод открывать огонь…

Чем поступиться решит референдум?

Совсем другое дело – возврат всех украинских пленных. Тут и с обменом пока большие проблемы. Как известно, последний обмен «удерживаемых лиц» (термин «пленные» не совсем верно отражает суть, т.к. большая часть как раз гражданские) состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда в Украину вернулись 73 человека, а в «республики» – 233 человека. В течение двух лет до того и года после этого никаких обменов удерживаемых лиц не проходило. Т.е. по факту за 3 последних года произошел только один обмен «пленными».

В свете сказанного, условие об одностороннем возвращении удерживаемых лиц (а среди них есть и 24 украинские моряка, с боем захваченные в Керченском проливе в ноябре прошлого года), может оказаться весьма серьезным камнем преткновения к началу процесса. Россия требует вернуть своих граждан и вообще увязывает обмен с решением политических пунктов Минских соглашений. И не похоже, чтобы она была склонна на уступки…

Не окажется ли в такой ситуации сделанное заявление нового президента – просто словами, за которыми ничего не будет? В том числе и прекращения огня. Хороший вопрос…

Но если, все же переговоры начнутся? Еще в декабре прошлого года Владимир Зеленский сообщил, что для прекращения гибели людей готов вести переговоры «хоть с чертом лысым».

Говоря о том, как могли бы идти такие переговоры, он сказал: «Группа людей наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. С представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" нет смысла говорить, потому что их поставил Кремль».

Затем, по мнению Зеленского, нужно узнать требования России, озвучить ей свои, и прийти к компромиссу где-то посередине между ними. Интересно, что в ответ на реплику о том, что «что-то бы пришлось отдавать», он ответил, что не будет принимать это решение самостоятельно, а обнародует список (требований России) и проведет по нему всеукраинский референдум.

Вернуть людей, говоря на русском?

Второй по значимости пассаж первой президентской речи Зеленского был о том, кем для Украины является население Донбасса. «Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши. Они украинцы», – заявил он.

Примечательно, что, говоря о жителях Донбасса, он ненадолго перешел на русский язык. Тем самым он зацепил еще одну проблему, которую часто называют одним из главных катализаторов событий на Донбассе. Проблему русского языка в Украине. Причем, она ощутимо обострилась после принятия 14 мая нынешнего года Верховной Радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как известно, документ существенно ограничил использование русского языка в Украине в пользу украинского.

Демонстративный переход украинского государственного чиновника Владимира Зеленского на русский язык в государственном учреждении (Верховная Рада) на официальном публичном мероприятии (инаугурация) как бы показывает, как именно он относится к ограничению использования русского языка.

Услышав тезис «они – наши», многие жители Донбасса, почти наверняка подумали о том, что, возможно, пришел конец их мучениям и государство, наконец, займется решением их проблем.

Главных проблем у жителей Донбасса не так много. Но все они, как говорится, на вес золота. Безусловным приоритетом является мир (в разновидности полного прекращения огня). Далее наибольшими проблемами для жителей Донбасса являются жилищная и финансовая.

Что с жильем?

Жилищная проблема, по сути, это целая гроздь проблем. Во-первых, это получение компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Официально она звучит так.

«Более 50 тыс. домов были разрушены или повреждены во время боевых действий на востоке Украины за последние 5 лет. Жертвы не получают компенсацию. Нужно незамедлительно создать эффективный механизм компенсации и реституции», – заявил 2 месяца назад заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенжамин Моро. Государство в лице предыдущей власти как могло игнорировало эту проблему.

Во-вторых, это обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые реально выехали с неконтролируемой территории (или хотели бы это сделать) и живут… где попало. Согласно последнему (12-му) отчету Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ, свое жилье в Украине за 5 последних лет смогли приобрести только около 12% переселенцев. Большинство (63%) арендуют жилье.

Ситуацию с обеспечением этих людей жильем неплохо охарактеризовал на исходе прошлого года глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. «Результаты, которые мы имеем, в масштабе существующей проблемы – просто песчинка», – сказал он.

Что слышно о компенсациях?

Есть и в третьих. Это компенсация гражданским лицам за использование их имущества военными в зоне АТО (ООС). Как известно, военнослужащие нередко размещались и проживали в частных домах и квартирах. А когда владельцы возвращались домой и встречали платежки с астрономическими долгами за коммунальные услуги. Министерство обороны решение этой проблемы игнорирует.

Кстати, о компенсации. В ней нуждаются также семьи погибших или раненных гражданских лиц. По всем пунктам никаких механизмов урегулирования за 5 лет конфликта государство так и не выработало. Если с военнослужащими данный вопрос решен, то с мирными – нет.

Впрочем, иногда государство поступало нормально, но такие случаи единичны. К примеру, в январе 2015 года Мариуполь был обстрелян из «Градов», в результате чего погибло 29 и было ранено более 90 человек. Уже через 4 дня правительство выделило 10 млн грн помощи пострадавшим и семьям погибших. В ручном режиме.

Пенсии неконтролируемым пообещали

Финансовая проблема жителей Донбасса – также сложносоставная. Для переселенцев она выражается преимущественно в отсутствии работы (уровень занятости ВПЛ – 42%) и непомерно высокой арендной плате за жилье, для жителей неконтролируемых территорий – в фактическом отказе Украины от любых вариантов выплаты им пенсий и других социальных выплат. Впрочем, с проблемами периодических остановок этих выплат (зачастую под надуманным предлогом) сталкиваются и многие ВПЛ реально проживающие в Украине. Причем, правительство даже не скрывает, что умышленно экономит на пенсионных и социальных выплатах. В частности, идея заморозки долгов по пенсионным выплатам переселенцам уже дала весьма существенную экономию…

Впрочем, по поводу пенсий жителям неконтролируемых Украиной территорий Владимир Зеленский высказался в начале апреля нынешнего года. Он сказал, что нужно возобновить выплату им пенсий. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», – буквально сказал он тогда.

«Это то, чем пытается заниматься наше министерство на протяжении трех лет. К сожалению, наша точка зрения не имеет политической поддержки. Если же новоизбранный президент будет поддерживать такие тезисы, тогда мы достигнем немного больше успеха в этом направлении», – сообщил по этому поводу заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука. Было сказано. Но будет ли сделано?

Русский vs украинский

Примечательно, что проблема взаимоотношений украинского и русского языка не входит в приоритет жителей Донбасса. Нет, безусловно, многих (и не только на Донбассе) раздражает деятельность разного рода «языковых активистов», откровенно провоцирующих других людей на скандал. Но, очевидно, что в настоящий момент у них есть проблемы куда важнее.

Намерен ли новый президент как-то способствовать их скорейшему решению?

В этой связи можно вспомнить заявление, сделанное Владимиром Зеленским 2 месяца назад, еще в ранге кандидата в президенты. Он тогда сказал, что не склонен «давить» русский язык на Донбассе. «Если мы будем говорить "Мы тут не давим никакие языки, у нас – государственный язык. У нас страна Украина. Все нормально. Но мы русский язык не давим. Пожалуйста, вон он есть". Они [жители Донбасса] тоже это будут видеть и поймут, что все это информационная война. Мы должны выиграть информационную войну сначала на временно оккупированных территориях. Давайте достучимся до населения, которое находится на территории "ДНР" и "ЛНР". Они украинцы, они вот так стоят на весах… У нас должны появиться русскоязычные новости, русскоязычный канал европейского уровня, вещающий на Донбасс. Им надо постоянно туда пушить, постоянные месседжи: "Мы украинцы и вы там, это временно. Вы наши"», – говорил он в конце марта нынешнего года.

Уже после победы на выборах Зеленский заявил, что проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения конституционных прав граждан: «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан».

Но украинский язык останется основным государственным, и его развитие будет поддерживаться: «Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения».

Зеленский уверен, что поскольку перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, нужно «инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот».

Российский фактор

Президент России Владимир Путин так и не поздравил Владимира Зеленского с его инаугурацией. «Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины», – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что, если эти успехи будут, их нельзя будет не заметить.

О чем идет речь, понять трудно. Но нетрудно понять другое. Желания и стремления Зеленского понятны. Но неизвестно, что из обещанного (а тем более не обещанного) по Донбассу сможет на практике выполнить ЗеКоманда. Ведь если Россия не захочет пойти навстречу украинскому президенту, никакого прекращения огня (не говоря уже о большем) в любом случае не будет. Этот тот случай, когда стороны должны непременно идти навстречу друг другу…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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