Путин, Меркель и Макрон обсуждали ситуацию на Донбассе. Новости

Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе и Минские соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщают в пресс-службе, «обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса» на фоне произошедшей смены государственного руководства в Киеве.

Минский комплекс мер всеми сторонами был признан безальтернативным и основой мирного урегулирования.

«Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», – заявили в Кремле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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