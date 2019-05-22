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Многочисленные рваные раны головы, плеча, руки: В «ДНР» бродячие собаки напали на первоклассника. Новости

Многочисленные рваные раны головы, плеча, руки: В «ДНР» бродячие собаки напали на первоклассника

22.05.19 07:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) бродячие собаки покусали ребенка. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

5 бродячих собак покусали семилетнего первоклассника. Ребенок получил многочисленные рваные раны головы, плеча, руки, бедра и голени. «Скорой помощью» мальчик был доставлен в Амвросиевкую горбольницу, где ему оказали первую помощь и наложили швы. После этого мальчик был направлен в Макеевский детский клинический центр, где проходит курс лечения.

В комментариях местные жители высказывают сочувствие пострадавшему мальчику и возмущаются тем, что «власти» не способны решить проблему бродячих животных, объясняя свое бездействие отсутствием денег.

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