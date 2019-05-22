На Донетчине стреляли в направлении беспилотника ОБСЕ. Новости

На Донетчине в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ открывали огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 мая.

«Члены патруля СММ, осуществлявшие полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия неподалеку Чермалыка, слышали 2 очереди из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1 км к северу, которые, по оценке, велись в направлении на БПЛА, пролетавшего на расстоянии примерно 1 км севернее позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула данный район», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.