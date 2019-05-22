Объединенные силы наращивают способности по применению беспилотных авиакомплексов (Видео). Новости

Объединенные силы наращивают способности по применению беспилотных авиационных комплексов. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что в современных вооруженных конфликтах для получения решающего превосходства над противником все большее значение приобретает воздушное наблюдение с помощью беспилотных летательных аппаратов. В этой связи командование Объединенных сил наращивает способности по использованию беспилотных авиационных комплексов за счет оснащения новейшими образцами техники и интенсивной подготовки личного состава по их применению.

«Такой подход позволяет подразделениям Объединенных сил успешно и эффективно применять беспилотные летательные аппараты для решения широкого спектра боевых и специальных задач, основными из которых являются воздушная разведка, наблюдение за полем боя, корректировка огня ракетных войск и артиллерии», – рассказали в штабе.