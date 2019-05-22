Новые назначения в Администрации президента: Зеленский подписал указы. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главу Администрации президента, его заместителей, а также помощников и советников президента. Соответствующие указы опубликованы пресс-службой главы государства.

Так, Зеленский назначил:

Андрея Богдана – главой Администрации президента Украины;

Сергея Трофимова – первым заместителем главы Администрации президента Украины;

Юрия Костюка – заместителем главы Администрации президента Украины;

Руслана Рябошапку – заместителем главы Администрации президента Украины;

Кирилла Тимошенко – заместителем главы Администрации президента Украины.

Кроме того, Андрей Ермак назначен помощником президента, Сергей Шефир – первым помощником президента, Руслан Стефанчук – советником президента – представителем президента Украины в Верховной Раде, а Михаил Федоров – советником президента вне штата.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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